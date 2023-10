Charles en Camilla eind oktober op staatsbezoek in Kenia

De Britse koning Charles en koningin Camilla brengen eind oktober een staatsbezoek aan Kenia. Het koningspaar is van 31 oktober tot en met 3 november in het Oost-Afrikaanse land, maakte Buckingham Palace woensdag bekend.

Charles en Camilla zullen onder meer Nairobi, Mombasa en omliggende gebieden bezoeken, meldt het paleis. Tijdens het staatsbezoek is aandacht voor de manier waarop de twee landen samenwerken op verschillende gebieden, staat verder in de verklaring. Er staat onder meer een bezoek aan het VN-kantoor in Nairobi op het programma.

Het staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van de Keniaanse president William Ruto. Het bezoek komt op een moment dat Kenia zich opmaakt voor de viering van 60 jaar onafhankelijkheid. Het land riep in 1963 de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië uit. Kenia was overigens ook het land waar Charles’ moeder Elizabeth koningin werd. Elizabeth was in 1952 samen met prins Philip in het land toen zij hoorde dat haar vader koning George was overleden.