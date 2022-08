Charles en Camilla feliciteren jarige schoondochter Meghan

Na prins William en zijn vrouw feliciteren ook prins Charles en Camilla hun schoondochter Meghan met haar verjaardag. De voormalig actrice is donderdag 41 jaar geworden.

“Gefeliciteerd aan de hertogin van Sussex!” schrijft het stel in de Instagram Story van hun officiële account. De hertog en hertogin van Cambridge schreven eerder op de dag een soortgelijke boodschap in hun Instagram Story: “We wensen de hertogin van Sussex een fijne verjaardag!” Op beide accounts wordt een foto van Meghan gedeeld in een witte jas met een witte hoed.

Hoewel Meghan de vrouw is van Williams broer en Charles’ zoon Harry, zijn de relaties tussen de familieleden ogenschijnlijk ingewikkeld. Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan kondigden namelijk in 2020 aan “een stap terug te doen als ‘senior’ leden” van de Britse koninklijke familie. Het stel verhuisde dat jaar naar Los Angeles en gaf een beroemd geworden interview met Oprah Winfrey, waarin het stel een boekje open deed over hun relatie met de Britse leden van het koninklijk huis.