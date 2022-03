Charles en Camilla heel blij om weer in Ierland te zijn

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn donderdag aangekomen in Ierland voor een tweedaags bezoek. De Britse prins liet via Twitter weten dat het een erg belangrijk bezoek voor hem is.

“Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel plezier het mij en mijn vrouw doet om weer met jullie in Ierland te zijn, een land dat meer voor ons betekent dan ik in woorden kan uitdrukken”, schreef de prins op Twitter bij een video waarop hij het toegestroomde publiek de hand schudt. “Leuk om terug te zijn bij oude vrienden!”, voegde Charles daar in het Iers aan toe.

Charles en Camilla begonnen hun bezoek aan Ierland in de plaats Waterford, de oudste stad van het land. Daar ontmoetten zij onder meer Oekraïense vluchtelingen. De prins hield tijdens de receptie ook een toespraak waarin hij de Russische inval beschreef als “brute agressie”. Verder ging het koppel langs bij de Reginald’s Tower, een beroemd monument in de stad, en bezocht Charles een boerderij.

Het is de eerste keer sinds 2019 dat Charles Ierland bezoekt. Charles en zijn vrouw hadden de afgelopen dagen al doorgebracht in Noord-Ierland.