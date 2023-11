Charles en Camilla in Diamond Jubilee State Coach naar troonrede

De Britse koning Charles en zijn vrouw koningin Camilla rijden dinsdag in de Diamond Jubilee State Coach naar het Palace of Westminster, ook wel bekend als de Houses of Parliament. Charles leest daar voor het eerst een volwaardige troonrede voor.

Het Britse hof deelt beelden van het moment waarop Charles en Camilla plaatsnemen in de koets en vertrekken naar het Palace of Westminster. De Diamond Jubilee State Coach werd gemaakt om de 80e verjaardag van wijlen koningin Elizabeth te herdenken. De voltooiing van de koets liep echter acht jaar vertraging op. Uiteindelijk werd de koets een herdenking voor het diamanten jubileum van Elizabeth.

Achter Charles en Camilla rijdt prinses Anne, de jongere zus van de koning. Zij neemt plaats in de 1902 State Landau, die in 1902 werd gemaakt voor de kroning van Eduard VII.