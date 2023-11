Charles en Camilla in tuktuk op laatste dag van staatsbezoek

Koning Charles en koningin Camilla hebben hun staatsbezoek aan Kenia vrijdag in stijl afgesloten. Het Britse koningspaar poseerde in een elektrische tuktuk, die veel te zien zijn in de straten van havenstad Mombasa.

Het koppel nam plaats in het voertuig en kreeg er uitleg over. Charles grapte nog dat hij er graag mee naar het vliegveld zou willen rijden.

Eerder op de dag trof de koning religieuze leiders in een kathedraal. De koningin sprak met slachtoffers van geweld.

Charles en Camilla zijn vrijdagmiddag op het vliegtuig naar huis gestapt.