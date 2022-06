Charles en Camilla ontroerd door Britten die jubileum vieren

Prins Charles en zijn vrouw Camilla Parker Bowles zijn ontroerd door het aantal Britten dat de straat op is gegaan om het zeventigjarig troonjubileum van Koningin Elizabeth II te vieren. Dat schrijft het paar op hun Twitter-account.

“We zijn ontroerd om zoveel mensen langs de straten te zien staan ​​voor het platina jubileum van Hare Majesteit”, aldus Charles en Camilla. “Geniet van de rest van de feesten dit weekend!”

De Britten vieren dat het zeventig jaar geleden is dat de 96-jarige Elizabeth de troon besteeg. Donderdag begonnen de festiviteiten met de militaire parade Trooping the Colour, waar de vorstin ook bij was. Vanwege haar broze gezondheid moest de Queen vrijdag verstek laten gaan bij een dankdienst in de kathedraal St. Paul in Londen. Zaterdag is de monarch ook niet van de partij bij een paardenrace. Vanwege haar gezondheid laat Buckingham Palace steeds kort van tevoren weten of Elizabeth aanwezig zal zijn bij een evenement of niet.