Charles en Camilla ontvangen door Keniaanse president

Het Britse koningspaar Charles en Camilla is dinsdagochtend welkom geheten in Kenia door de Keniaanse president William Ruto en zijn vrouw Rachel Ruto. Charles en Camilla brengen vanaf dinsdag een vierdaags staatsbezoek aan het land.

Op foto’s is te zien hoe Charles de hand schudt van Ruto. De ontmoeting vond plaats in het staatshuis in Nairobi, de hoofdstad van Kenia.

Het Britse hof liet dinsdag eerder al weten dat het koningspaar was gearriveerd in Kenia. Voor Charles is het de eerste keer dat hij een bezoek brengt aan het Gemenebestland, sinds hij vorig jaar koning werd.