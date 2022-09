Charles en Camilla openen boog ter ere van jubileum Elizabeth

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben een boog ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth officieel geopend, genaamd The Queen Elizabeth Platinum Jubilee Archway. Met de boog wordt ook gevierd dat de koningin al tientallen jaren beschermvrouwe is van de Braemar Gathering highland games in Schotland.

Op een foto, die de prins van Wales en de hertogin van Cornwall delen via hun officiële Twitteraccount, is te zien dat de zoon van koningin Elizabeth en zijn vrouw voor de groen-witte boog staan. Charles, gekleed in Schotse rok, knipt op de foto een feestelijk lint door.

Koningin Elizabeth is zelf niet aanwezig bij de Braemar Gathering highland games, een evenement met sporten zoals boomstam werpen, touwtrekken en kogelstoten. De beslissing om niet te komen zou volgens verschillende Britse media te maken hebben met de broze gezondheid van de 96-jarige koningin.