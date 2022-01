Charles en Camilla wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar

Charles en Camilla hebben iedereen een gelukkig nieuwjaar gewenst. Op Twitter blikt het stel terug op het afgelopen jaar, dat voor een groot deel in het teken stond van het coronavirus.

“Het is een genoegen dat we velen van jullie dit jaar weer hebben gezien – of dat nu met een elleboog, een handdruk of een vriendelijk zwaai van een afstandje was”, schrijven Charles en Camilla onder een video waarin foto’s van het afgelopen jaar te zien zijn.

In de video komen allerlei momenten van 2021 voorbij, zoals hun bezoek aan Jordanië en Egypte en de première van de nieuwe James Bond-film. “We wensen jullie allemaal een heel gelukkig en rustgevend nieuwjaar.”