Charles en kroonprins Koeweit willen samenwerking verstevigen

De Britse koning Charles heeft tijdens het officiële bezoek dat de kroonprins van Koeweit woensdag aan het Verenigd Koninkrijk bracht, onder meer gesproken over het verstevigen van de samenwerking tussen beide landen. De 83-jarige troonopvolger, sjeik Meshal al-Ahmad al-Sabah, bezocht het land in augustus ook al. Toen sprak hij met de Britse premier Rishi Sunak.

Zo blikte Charles terug op de jarenlange betrekkingen die zijn land heeft met de oliestaat. En ook spraken beiden het voornemen uit om die samenwerking, op verschillende niveaus, te versterken.

De laatste keer dat Charles Koeweit bezocht was in 2020. Hij was daar toen om namens het koningshuis condoleances over te brengen nadat de vorige emir, sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah, in september van dat jaar op 91-jarige leeftijd was overleden.