Charles en William begroeten Britten bij Buckingham Palace

De Britse koning Charles, prins William en prinses Catherine hebben vrijdag de handen geschud van Britten die zich onder meer voor Buckingham Palace hebben verzameld. Dat is te zien op beelden die het Britse koninklijk huis deelt via onder meer Twitter.

Op de beelden is te zien dat Charles, zijn zoon en diens vrouw met mensen praten die zich achter de dranghekken hebben verzameld en dat de leden van het koninklijk huis de handen van de aanwezigen schudden. Veel mensen hebben hoedjes op of vlaggen bij zich waarop de Britse vlag te zien is.

“Bedankt dat jullie er waren!”, luidt een tweet van de prins en prinses. “Zo fijn om te zien dat zoveel van jullie uitkijken naar het kroningsweekend!”, aldus het Britse koningspaar.

Charles wordt zaterdag gekroond in de Westminster Abbey in Londen. Daarnaast staan er feesten en evenementen op het programma. Zo vinden op de dag na de kroning in heel het Verenigd Koninkrijk straatfeesten plaats en wordt bij Windsor Castle een kroningsconcert gehouden.