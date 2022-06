Charles en William spreken tijdens jubileumconcert

Prins Charles en zijn zoon prins William betreden zaterdag het podium tijdens het grote jubileumconcert ter ere van koningin Elizabeth. De toekomstige koningen zullen afzonderlijk van elkaar het woord nemen tegen het einde van de show, is vrijdagavond bekendgemaakt.

In heel Groot-Brittannië wordt deze dagen gevierd dat Elizabeth zeventig jaar op de troon zit. Op de stoep van Buckingham Palace is zaterdag, op de derde avond van het feestweekeinde, een groot openluchtconcert. Bekende namen als Diana Ross, Queen + Adam Lambert, Alicia Keys en George Ezra treden op voor de 22.000 mensen die erbij mogen zijn en de miljoenen mensen die het spektakel thuis zullen volgen.

Britse media verwachten dat koningin Elizabeth ook in het publiek zal zitten. Een bevestiging wordt echter pas zaterdag in de loop van de dag verwacht.

De vorstin, die kampt met een broze gezondheid, was vrijdag afwezig bij de dankdienst in St Paul’s Cathedral en heeft al aangekondigd dat ze zaterdagmiddag niet naar de Epsom Derby gaat. Normaal gesproken is Elizabeth haast elk jaar bij de paardenraces aanwezig.