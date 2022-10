Charles feliciteert Malawi met uitbannen oogziekte

Koning Charles heeft donderdag een boodschap gestuurd aan de president van Malawi om hem te feliciteren met het uitbannen van de oogziekte trachoom. Trachoom is een belangrijke oorzaak van blindheid en het land is er als eerste land in zuidelijk Afrika in geslaagd om trachoom uit te roeien.

“Het aanpakken van vermijdbare blindheid in het Gemenebest was een zaak die mijn geliefde moeder na aan het hart lag”, herinnert Charles zich. “Het Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust zag de eliminatie van trachoom als een belangrijk onderdeel van haar missie. Ik ben bijzonder trots dat Malawi het eerste land is dat wordt geholpen door het fonds en de buitengewone mijlpaal van de eliminatie van trachoom bereikt.”

“Ik wil u feliciteren en het leiderschap erkennen dat u heeft getoond om dit doel te bereiken”, schrijft de koning verder. “Ik wil ook graag de bevolking van Malawi eren, in het bijzonder mensen in de gezondheidszorg, onderwijs en academische wereld die onvermoeibaar hebben gewerkt om het land van trachoom te verlossen.”

De boodschap van Charles komt op World Sight Day, een dag waarop de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wereldwijd aandacht vraagt voor blindheid en slechtziendheid. World Sight Day vind jaarlijks plaats op de tweede donderdag in oktober.