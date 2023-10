Charles gaat voedselverspilling tegen en gooit nooit cake weg

Om voedselverspilling tegen te gaan, gooit koning Charles naar verluidt nooit cake weg. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph.

Volgens het dagblad nemen de koning en koningin bijna iedere dag een plakje cake bij hun thee. Ze zouden er dan op staan om de cake net zo lang te laten serveren totdat deze op is, schrijft The Telegraph. Charles is vooral fan van fruitcake.

In het Verenigd Koninkrijk wordt jaarlijks 12 miljoen ton eten weggegooid. Binnenkort wordt The Coronation Food Project gelanceerd, een initiatief waarmee Charles voedseltekort en -verspilling aan wil pakken.