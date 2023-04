Charles herdenkt slachtoffers bombardementen Hamburg

Koning Charles heeft vrijdag tijdens de laatste dag van het Britse staatsbezoek aan Duitsland een krans gelegd bij het monument voor de slachtoffers van de bombardementen van Hamburg in de Tweede Wereldoorlog. Het hof deelde op sociale media foto’s van de plechtigheid.

De koning en koningin-gemalin stonden samen met onder andere de burgemeester van Hamburg stil bij het monument voor de overblijfselen van de Sint Nikolaaskerk, die in de oorlog grotendeels werd verwoest. Bij de bombardementen kwamen zo’n 34.000 mensen om het leven.

Ook stonden Charles en zijn vrouw Camilla stil bij het monument voor het kindertransport. Dit jaar is het 85 jaar geleden dat de eerste Joodse kinderen onder het nazi-regime met dit transport in veiligheid werden gebracht. In totaal zijn meer dan 10.000 kinderen zo in het Verenigd Koninkrijk ondergebracht.