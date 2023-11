Charles keurt aanstelling Cameron goed en kent hem baronie toe

Koning Charles heeft maandag de aanstelling van David Cameron als nieuwe buitenlandminister van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd. Cameron, die van 2010 tot 2016 premier was, heeft bovendien met zijn aanstelling automatisch ook de titel baron gekregen.

In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk dat iemand die tot het Britse Hogerhuis toetreedt, automatisch de titel baron toebedeeld krijgt. Maandag deelde het kantoor van de Britse premier dat koning Charles “het genoegen had om een baronie van het Verenigd Koninkrijk voor het leven toe te kennen aan David Cameron”.

De 57-jarige politicus moest met spoed tot lid van het Hogerhuis worden benoemd om zo minister van Buitenlandse Zaken te kunnen worden. Zijn voorganger Suella Braverman werd maandag ontslagen na meerdere botsingen met andere partijgenoten over haar standpunten. Ze beschuldigde de politie in een opiniestuk in The Times van gebrekkige handhaving bij pro-Palestijnse protesten. Deze kritiek werd haar door collega’s kwalijk genomen. James Cleverly volgde Braverman tijdelijk op.

Cameron was eerder van 2010 tot 2016 premier, toen koningin Elizabeth nog op de troon zat.