Charles kiest nieuwe muziekstukken uit voor kroning in Schotland

Ter ere van de kroning van koning Charles en koningin Camilla in Schotland woensdag, zijn vijf nieuwe muziekstukken gecomponeerd. Het Britse hof deelde maandag om welke stukken het gaat.

Charles heeft de stukken volgens het paleis zelf uitgekozen. Een van de composities betreft een Keltische psalm, die speciaal door componist Paul Mealor voor de ceremonie geschreven is. De psalm is een erkenning van het Schotse taalerfgoed. Mealor maakte eerder ook muziek voor de bruiloft van prins William en Catherine in 2011.

Verder zijn er andere nieuwe stukken die een speciale betekenis hebben. Zo is de compositie van Joanna Gill opgedragen aan koningin Camilla, die kanselier is van de universiteit waar de musicus heeft gestudeerd. De ceremonie wordt afgesloten met een mars die is geschreven met in het achterhoofd de liefde van Charles en Camilla voor het landgoed van Balmoral en het omliggende landschap.