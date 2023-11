Charles lanceert project om voedselverspilling tegen te gaan

Koning Charles heeft dinsdag ter ere van zijn 75e verjaardag samen met zijn vrouw Camilla een nieuw programma gelanceerd, The Coronation Food Project. Hiermee wordt voedselverspilling in het Verenigd Koninkrijk tegengegaan, een zaak waar Charles zich al langere tijd voor inzet. Ook worden tegelijkertijd mensen die in armoede leven en voedseltekort hebben geholpen.

Volgens het programma wordt in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks voor miljoenen tonnen aan voedsel weggegooid. Daarnaast leven 14 miljoen mensen in het land in zogenoemde voedselonzekerheid, wat inhoudt dat zij niet in staat zijn om zich dagelijks van eten te voorzien. The Coronation Food Project wil deze problemen aanpakken door bijvoorbeeld overgebleven voedsel dat weggegooid zou worden, aan goede doelen te doneren die het vervolgens onder hulpbehoevenden kunnen verdelen. Ook wil het onder meer de logistieke sector verbeteren, zodat er meer voedsel effectiever door het land kan worden gedistribueerd.

“De behoefte aan voedsel is net zo’n reëel en urgent probleem als voedselverspilling”, laat Charles in een verklaring weten. “Als we een manier kunnen vinden om het gat hiertussen te dichten, dan zouden we twee problemen tegelijkertijd aanpakken. Om mijn 75e verjaardag te vieren, is het mijn grootste wens dat het Coronation Food Project een praktische manier kan vinden om dat te doen.”

Zelf zou de koning ook iets doen om voedselverspilling tegen te gaan. Zo schreef de Britse krant The Telegraph in oktober dat hij en Camilla altijd de cake die ze bij hun thee nuttigen, willen laten serveren totdat deze op is. Er wordt dus niets weggegooid.