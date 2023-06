Charles na trip naar Roemenië terug in Verenigd Koninkrijk

Koning Charles is na zijn vijfdaagse reis naar Roemenië weer terug in het Verenigd Koninkrijk. De monarch was dinsdagavond aanwezig bij een concert in St. James’ Church in Londen.

Tijdens het concert werden de vier kroningsliederen van Georg Friedrich Händel gespeeld. De stukken werden opgevoerd door het Franse ensemble Le Concert Spirituel. Tijdens het concert maakte Charles Judith Weir ook erelid van de Royal Philharmonic Society als erkenning voor haar diensten voor de muziek.

De koning was sinds vrijdag in Roemenië. Het was het eerste overzeese bezoek dat Charles als koning alleen aflegde. De afgelopen dagen had hij onder meer een ontmoeting met president Klaus Iohannis. Charles staat al langer bekend als liefhebber van het land en gaat er regelmatig heen. In 2006 kocht hij er een huis in het dorp Viscri.