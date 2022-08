Charles: overstromingen in Pakistan tonen kwetsbaarheid planeet

Na koningin Elizabeth heeft ook prins Charles steun betuigd aan het door zware overstromingen getroffen Pakistan. Charles en zijn vrouw Camilla zijn “diep bedroefd” door de verwoestingen na het noodweer, schrijven ze in een brief aan de Pakistaanse regering. Ook benadrukken de twee hoe belangrijk het is snel in actie te komen tegen klimaatverandering.

Pakistan heeft de laatste tijd te maken met zware moessonregens en overstromingen, de ergste in decennia. De minister van Klimaat in het land bestempelde het weer als een “ernstige klimaatcatastrofe.” “Tijden als deze herinneren ons aan de kwetsbaarheid van onze planeet en de dringende noodzaak voor de mensheid om in harmonie met de natuur te leven”, aldus Charles, die in de brief ook zijn steun betuigt aan de bevolking. “Onze harten gaan uit naar alle slachtoffers en hun geliefden en naar de miljoenen mensen die eigendommen zijn verloren en geen toegang meer hebben tot basisbehoeften.”

Daarbij zegt Charles ook de regering te bewonderen voor de manier waarop ze haar burgers te hulp schiet. “We willen in het bijzonder onze hulde brengen aan de regering van Pakistan, het leger en de hulpdiensten, de talloze vrijwilligers en hulporganisaties die onvermoeibaar werken om levens te redden en mensen in nood te ondersteunen”, schrijft de zoon van Elizabeth. “Onze gebeden zijn met al onze vrienden in Pakistan.”

De overstromingen hebben tot nu toe aan minstens duizend mensen het leven gekost.