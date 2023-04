Zien: Charles plant esdoorn bij afsluiting bomenproject Elizabeth

Koning Charles heeft samen met zijn zoon prins William een boom geplant in de tuinen van het koninklijke landgoed Sandringham. Daarmee sloten de twee het zogenoemde Queen’s Green Canopy Project, een actie waarbij Britten werden opgeroepen zoveel mogelijk bomen te planten, af.

Het Britse hof deelde zondag een foto van het moment dat Charles en William met een schop in de hand de betreffende esdoorn in de grond zetten. Het project startte bijna twee jaar geleden eveneens met Charles, die toen op het terrein van Windsor Castle een boom plantte met zijn moeder koningin Elizabeth. Volgens de koning is het “moeilijk te geloven” dat er alweer twee jaar zijn verstreken.

“Nu het tweede plantseizoen ten einde loopt, en daarmee dit belangrijke initiatief, wil ik in het bijzonder mijn hartelijke dank uitspreken aan iedereen uit het hele Verenigd Koninkrijk die heeft geholpen om meer dan drie miljoen bomen te planten om een blijvende erfenis te creëren in naam van koningin Elizabeth”, laat Charles weten in een bericht. “Dit project heeft laten zien hoe eenvoudige, praktische en positieve gebaren een groot verschil kunnen maken, en ik kan geen passender eerbetoon bedenken aan de zeventigjarige regeerperiode van de koningin.”

De Queen’s Green Canopy Project werd in het leven geroepen ter ere van Elizabeths jubileum. In haar zeventig jaar op de troon plantte ze naar schatting 1500 bomen.