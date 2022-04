Charles schrijft kleurwedstrijd uit voor kinderen op Earth Day

Prins Charles staat vrijdag stil bij Earth Day, een dag die jaarlijks op 22 april in het teken staat van milieubescherming. De Britse royal doet dat door een kleurwedstrijd uit te schrijven voor kinderen waarin zij hun ideale toekomstbeeld kunnen schetsen.

In een filmpje dat op de sociale kanalen van het Britse koningshuis wordt gedeeld, roept Charles kinderen over de hele wereld op om mee te doen met de wedstrijd. “Waar de wereld behoefte aan heeft, is dat kinderen een toekomst voor zich zien waar zij aan willen werken”, zegt de prins. “Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik houd ervan om te tekenen en te verven”, aldus Charles, die zelf ook een fervent schilder is.

Charles vraagt kinderen een blanco vel papier te pakken en daar de toekomst die zij graag willen zien op te tekenen of te verven. “Een toekomst die de natuur centraal stelt in alles wat we doen. Zo kunnen we onze planeet sterker en gezonder maken voor de toekomstige generaties.”