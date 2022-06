Charles spreekt over persoonlijk verdriet over slavernijverleden

Prins Charles heeft vrijdag in een toespraak tijdens zijn bezoek aan Rwanda gezegd het slavernijverleden te betreuren. De prins noemde het in een speech voor leiders van het gemenebest in hoofdstad Kigali “de pijnlijkste periode uit onze geschiedenis”.

Charles zei dat hij het moeilijk vindt om zijn “persoonlijke verdriet” over het slavernijverleden in woorden uit te drukken. “En ik blijf me erin verdiepen om meer te begrijpen over de blijvende gevolgen van de slavernij.”

Voor de band tussen het Verenigd Koninkrijk en landen van het Britse gemenebest is het belangrijk om het verleden te “erkennen”, aldus de prins. “Simpel gezegd, de tijd is aangebroken om dit gesprek te voeren.”