Charles staat stil bij 50-jarige onafhankelijkheid Bahama’s

De Britse koning Charles (74) heeft maandag stilgestaan bij de onafhankelijkheidsviering van de eilandengroep Bahama’s, meldt het hof op Twitter. Inwoners van de archipel van zevenhonderd eilanden vieren dat de Bahama’s, die nog wel lid zijn van het Gemenebest van Naties, zich vijftig jaar geleden hebben afgescheiden van het Verenigd Koninkrijk.

Charles zegt onder meer “warme herinneringen te hebben overgehouden” aan hoe de inwoners hem, zijn moeder en vader in de periode tussen 1966 en 1994 hebben ontvangen. Vijf keer bezocht de vorst de eilandengroep, die voor hem als een “thuis ver weg van huis voelde”. Datzelfde gevoel hadden ook prins William, prinses Catherine en prins Edward en zijn vrouw Sophie na een recentelijk bezoek.

De koning benoemde ook de grote invloed die klimaatverandering heeft op de Bahama’s. “Er is veel gebeurd sinds mijn laatste bezoek en onlangs ben ik er ook achtergekomen hoe de ongecontroleerde opwarming van de aarde en de klimaatverandering deze eilanden blijven teisteren.” Met de aankondiging om in de toekomst vaak betrokken te blijven, brengt Charles namens hem en zijn echtgenote koningin Camilla (75) “hun hartelijke en welgemeende felicitaties over voor dit bijzondere moment”.