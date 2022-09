Charles staat voor paar pittige hoofdpijndossiers over familie

Van een broer wiens reputatie is bezoedeld door een zaak van seksueel misbruik, tot zoon Harry die een lid van het koninklijk huis van racisme beschuldigt en zich als gevolg daarvan weinig aantrekt van de koninklijke mores. De nieuwe Britse koning Charles staat, nog voor hij goed en wel is begonnen aan zijn werk, een paar flinke hoofdpijndossiers te wachten die de eenheid van de koninklijke familie mogelijk kunnen verscheuren.

Zo zijn er de al jaren voortslepende beschuldigingen en aanklachten van seksueel misbruik door zijn broer prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth en naar verluidt haar lievelingskind. Hij heeft zich in 2019 teruggetrokken uit koninklijke functies na een rampzalig tv-interview waarin hij zijn naam hoopte te zuiveren over zijn relatie met de overleden Amerikaanse financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

In januari 2022 verloor hij zijn militaire banden en beschermheerschappen, en gaf hij zijn titel van Koninklijke Hoogheid op. Een maand later kwam hij een schikking overeen met Virginia Giuffre, een Amerikaanse vrouw die slachtoffer was van Epstein en die Andrew ervan had beschuldigd haar als tiener seksueel te hebben misbruikt. Andrew ontkende elk vergrijp en werd niet beschuldigd van strafrechtelijke overtredingen.

Vraagstukken Andrew en Harry

Charles zal nu moeten beslissen hoe hij omgaat met zijn jongere broer, die officieel nog steeds de hertog van York is, en welke rol hij in het openbaar kan spelen, als dat al mogelijk is.

Zoon Harry’s besluit om met zijn Amerikaanse vrouw Meghan naar het buitenland te verhuizen, leidde ertoe dat zij in 2020 hun koninklijke rol neerlegden. Dat zorgde voor enorme ophef. Sindsdien hebben Harry en Meghan scherpe kritiek geuit op Buckingham Palace. Harry beschuldigde een niet nader genoemd lid van het koninklijk huis en ambtenaren van racisme. Ook zei hij dat vader Charles en broer William “gevangen zaten in het instituut”.

Harry, die de titel hertog van Sussex draagt, heeft gesproken over de verdeeldheid in de familie, waarbij de verhoudingen tussen hem, zijn vader en broer nog steeds moeilijk zouden zijn. In zijn eerste toespraak tot de natie als koning, gaf Charles te kennen dat hij een dooi in de betrekkingen wenste. “Ik wil ook mijn liefde uitspreken voor Harry en Meghan, nu ze hun leven in het buitenland verder opbouwen”, zei hij vrijdag in zijn toespraak.