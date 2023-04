Charles steunt onderzoek betrokkenheid monarchie bij slavernij

Koning Charles heeft voor het eerst steun betuigd voor een onderzoek naar de betrokkenheid van het Britse koningshuis bij de trans-Atlantische slavenhandel, meldt de Britse krant The Guardian, die een woordvoerder van het paleis sprak. Buckingham Palace steunt het onderzoek door onder meer toegang te verlenen tot de koninklijke verzameling en archieven.

“Dit is een kwestie die Zijne Majesteit zeer serieus neemt”, liet een woordvoerder van het paleis aan de krant weten. Daarbij verwees ze naar een uitspraak die de koning deed tijdens een speech voor leiders van het gemenebest in Rwanda. Hij sprak van “de pijnlijkste periode uit onze geschiedenis” en zou zich hierin naar eigen zeggen blijven verdiepen “om meer te begrijpen over de blijvende gevolgen van de slavernij”.

Dat “proces” is volgens de woordvoerder “met kracht en vastberadenheid voortgezet sinds de toetreding van Zijne Majesteit”. Het onafhankelijke onderzoek, dat in oktober van start is gegaan, wordt mede gesponsord door Historic Royal Palaces (HRP), dat verschillende paleizen beheert. Onder meer de banden “tussen de Britse monarchie en de trans-Atlantische slavenhandel in de late 17e en 18e eeuw” worden onderzocht.

The Guardian publiceerde eerder een document waarin te zien is dat aandelen in Royal African Company, die in tot slaaf gemaakten handelde, werden overgedragen aan koning Willem III. Het document werd gevonden door een historica genaamd Brooke Newman. Het document is volgens haar “duidelijk bewijs” van de betrokkenheid van de Britse monarchie bij de slavenhandel. “Er is geen twijfel over mogelijk dat de eeuwenlange investeringen in Afrikaanse slavernij en slavenhandel enorm hebben bijgedragen aan de opbouw van de status, prestige en het fortuin van de huidige koninklijke familie.”