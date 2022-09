Charles tegen Truss: dood vorstin was moment waar ik voor vreesde

Toen de Britse premier Liz Truss vrijdagmiddag een ontmoeting had met de nieuwe koning Charles III in Buckingham Palace, vertelde hij haar dat de dood van zijn moeder het ‘moment was waar ik voor vreesde, net als velen met mij’. Televisiecamera’s legden de uitspraak vast.

De koning was vrijdag teruggekeerd naar Buckingham Palace vanuit Schotland. Ze waren donderdag naar Balmoral Castle gekomen om afscheid te nemen van Elizabeth, die donderdagmiddag op 96-jarige leeftijd overleed.

Truss ontmoette de koning vrijdagmiddag voor het eerst in haar huidige rol. Ze werd afgelopen dinsdag officieel aangesteld als premier door koningin Elizabeth. Donderdag had Truss al telefonisch gesproken met de koning. Vanaf komende dinsdag zal Truss wekelijks met Charles spreken over politieke zaken.

De ontmoeting vrijdagmiddag duurde ongeveer een halfuur. ‘We zullen niet te veel van je tijd innemen”, zei de koning tegen Truss. “Het was zo ontroerend toen we hier aankwamen. Al die mensen die hun condoleances en bloemen kwamen brengen’, zei hij ook nog. Charles en zijn vrouw Camilla namen de tijd om mensen die buiten het paleis hun eer kwamen betonen de hand te schudden en te begroeten.