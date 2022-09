Charles uitgeroepen tot koning van Canada

Charles is zaterdag in de Canadese hoofdstad Ottawa uitgeroepen tot koning van Canada. De benoeming volgde enkele uren nadat Charles tijdens een toetredingsceremonie in Londen werd uitgeroepen tot koning en hoofd van het Gemenebest.

Charles werd zaterdag officieel benoemd tot koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en een aantal landen van het Britse Gemenebest. Dat gebeurde door de Accession Council, of toetredingsraad. Hij was al koning op het moment dat Elizabeth overleed donderdag, maar de raad bevestigde de opvolging zaterdag formeel.

Charles is nu ook symbolisch hoofd van alle landen die behoren tot de Gemenebest, een samenwerkingsverband van tientallen onafhankelijke staten. Daaronder vallen naast Canada, onder meer India, Nieuw-Zeeland, Sri Lanka, Australië en Kenia.