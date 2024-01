Charles ‘verheugd’ dat meer mannen prostaat laten controleren

Koning Charles is blij dat meer mannen hun prostaat laten controleren sinds hij er zelf open over is geweest. Dat heeft Buckingham Palace laten weten. De Britse koning is vrijdagochtend bij de London Clinic aangekomen voor zijn ingreep.

“Zijne Majesteit wil iedereen bedanken die de afgelopen week zijn beste wensen heeft overgebracht en is verheugd te horen dat zijn diagnose een positieve invloed heeft op het bewustzijn van de volksgezondheid”, laat Buckingham Palace weten.

Vorige week maakte het Britse hof bekend dat Charles een vergrote prostaat heeft. De aandoening is goedaardig.

De National Health Service (NHS) en Prostate Cancer UK deelden vorige week dat meer mannen hun prostaat laten controleren dankzij de openheid van Charles. Er is sprake van “een aanzienlijke toename”, aldus de NHS. De onlinechecker van de liefdadigheidsinstelling Prostate Cancer UK werd ook veel meer gebruikt. Donderdag waren er ruim 8000 risicocontroles, waarvan er zo’n 6800 als hoog risico werden aangemerkt.