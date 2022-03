Charles verwelkomd in Winchester met Oekraïense vlaggen

Prins Charles heeft donderdag een bezoek gebracht aan de stad Winchester. Daar werd hij opgewacht door fans die massaal wapperden met Oekraïense vlaggetjes.

De Britse krant Daily Express deelt een video van het bezoek van Charles. Daarop is te zien dat hij ook in gesprek gaat met de mensen die een glimp van hem wilden opvangen. Eigenlijk zou Charles al op 10 februari een bezoek brengen aan Winchester, maar omdat hij besmet was met het coronavirus moest hij dat bezoekje uitstellen.

Charles bezocht Winchester ter ere van het jubileum van zijn moeder. Koningin Elizabeth zit dit jaar precies zeventig jaar op de troon. Tijdens zijn bezoek nam hij ook een kijkje bij een nieuw standbeeld van Licoricia, een Joodse zakenvrouw die in 1277 werd vermoord. Ze staat tegenwoordig bekend als boegbeeld van diversiteit in de Middeleeuwen.

Prins Charles heeft eerder in een toespraak al zijn steun aan Oekraïne geuit. Het land werd een week geleden binnengevallen door het Russische leger en sindsdien zijn een hoop Oekraïners gevlucht of ondergedoken in een schuilkelder. Ook prins William, zijn vrouw Catherine en koningin Elizabeth scharen zich achter het land. De koningin deed een persoonlijke donatie aan een goed doel dat hulp biedt in Oekraïne.