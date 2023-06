Charles viert 650-jarig bestaan Engels-Portugese Alliantie

De Britse koning Charles heeft Marcelo Rebelo de Sousa, de president van Portugal, donderdag welkom geheten op Buckingham Palace. Charles ontvangt De Sousa ter ere van de 650-jarige samenwerkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Portugal.

De Engels-Portugese Alliantie, gebaseerd op de vriendschap tussen de twee landen, werd 650 jaar geleden geformaliseerd met de ondertekening van de Treaty of Tagilde. Het is volgens de twee landen de oudste diplomatieke alliantie ter wereld die nog van kracht is.

Charles en De Sousa bezochten donderdag een dienst ter ere van de verjaardag van de Engels-Portugese Alliantie. Dat deden zij in de Queen’s Chapel in Londen. Op foto’s is te zien hoe de twee dominee Paul Wright een hand schudden.