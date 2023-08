Charles voor het eerst als koning bij Mey Highland Games

Koning Charles heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de Mey Highland Games in Schotland. Charles was voor het eerst bij het jaarlijkse evenement sinds hij vorig jaar de troon besteeg.

In het plaatsje John O’Groats was Charles, gehuld in een kilt, toeschouwer bij een aantal traditionele sporten. Onder meer paalwerpen staat bij het evenement op het programma. De 74-jarige vorst keek ook naar een dansshow onder het genot van een glaasje whisky. Later overhandigde Charles een trofee aan het winnende team bij het touwtrekken.

Koning Charles viert momenteel zijn zomervakantie in Schotland. Eerder deze week ging hij in John O’Groats nog langs bij een whiskydistilleerderij.