Charles voor het eerst weer aan het werk sinds kroning

Koning Charles heeft zijn eerste officiële werkbezoek achter de rug sinds hij zaterdag werd gekroond. De 74-jarige monarch ging dinsdag langs bij een nieuw laboratorium van de universiteit van Cambridge, meldt Sky News.

In het Whittle Laboratory wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van duurzame luchtvaart. Om het lab officieel te openen, mocht Charles met een schep de grond als het ware aanbreken. De koning vroeg zich daarbij grappend af of “het al niet gedaan” was. “Het is erg oneerlijk, ik keek er wel naar uit om een beetje te tuinieren.” Charles schepte vervolgens een stuk aarde omhoog en zette de schep daarna rechtop in de grond voordat hij verder ging.

Na de opening hield de koning een korte toespraak waarin hij zijn waardering uitsprak voor het werk dat alle medewerkers van het laboratorium verrichten. De laboranten zijn in deze tijd van klimaatverandering volgens Charles “bijzondere mensen die de innovatieve capaciteit en de technische vaardigheden hebben om te krijgen wat we zo broodnodig hebben om deze planeet te redden van een groeiende catastrofe”.