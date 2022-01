Charles werkt mee aan documentaire over Holocaust-overlevenden

Prins Charles heeft aan zeven schilders de opdracht gegeven om zeven overlevenden van de Holocaust te portretteren. Het proces is vastgelegd in een documentaire, die eind januari wordt uitgezonden door de BBC.

Alle zeven mensen die voor de documentaire zijn gevolgd, zaten tijdens de Holocaust als kind in een kamp. Ze zijn nu allen in de 90 en wonen in het Verenigd Koninkrijk. In de documentaire vertellen zij hun verhaal en worden ook de artiesten gevolgd die niet alleen hun pijn en verdriet, maar ook hun waardigheid in een portret moeten vastleggen.

“Nu het aantal overlevenden van de Holocaust onvermijdelijk afneemt, hoop ik dat deze speciale collectie als een leidend licht zal dienen, en ons niet alleen herinnert aan de donkerste dagen van de geschiedenis, maar ook aan de onderlinge verbondenheid van de mensheid”, schrijft Charles in een verklaring.

Tentoonstelling

De portretten zullen aanvankelijk worden tentoongesteld in The Queen’s Gallery op Buckingham Palace. Daarna zullen de portretten verhuizen naar het Palace of Holyroodhouse, de residentie van koningin Elizabeth in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Charles is sinds 2015 beschermheer van het Holocaust Memorial Day Trust. Hij nam de taak destijds over van zijn moeder, koningin Elizabeth.