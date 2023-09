Charles wil hechtere band tussen Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Koning Charles heeft woensdagavond tijdens het staatsdiner in het paleis van Versailles een oproep gedaan aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om de onderlinge banden aan te halen. “Het is onze taak om onze vriendschap te versterken en ervoor te zorgen dat die geschikt is voor de uitdagingen van de 21e eeuw”, zei de koning onder meer in zijn toespraak.

Aan het begin van zijn toespraak zei Charles dat hij “zeer verheugd” was op de eerste dag van het staatsbezoek aan Frankrijk. “Als ik het mag zeggen, het was het wachten waard!”, zei Charles. De koning en koningin Camilla zouden eigenlijk al in maart naar Frankrijk gaan, maar het bezoek werd uitgesteld vanwege grootschalige protesten in Frankrijk.

In de toespraak noemde Charles ook de verwoestende brand in de Notre Dame in 2019. De koning zei dat hij en Camilla ernaar uitkijken om de kathedraal op donderdag te bezoeken, om met eigen ogen te zien hoe er is gewerkt om de Notre Dame te herstellen.

In zijn speech, grotendeels in het Frans, stond Charles ook stil bij een aantal “buitengewone mannen en vrouwen”. Zo noemde hij onder meer de dit jaar overleden Jane Birkin. Charles beschreef de in Londen geboren actrice die later de Franse nationaliteit kreeg als “de meest Franse van de Britten”. Charlotte Gainsbourg, de dochter van Birkin, was een van de gasten tijdens het staatsdiner. Ook andere beroemdheden als Mick Jagger en Hugh Grant waren aanwezig.