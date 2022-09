Charles, William en Harry aangekomen in Westminster Hall

Koning Charles, prins William en prins Harry zijn aangekomen in Westminster Hall, waar de Britse koningin Elizabeth nu ligt. Vanaf de Hall is om 10.44 uur (lokale tijd) de processie naar de Westminster Abbey, waar de uitvaart is.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla lopen samen met onder anderen prins William, prinses Catherine, hun kinderen George en Charlotte, prins Harry en zijn vrouw Meghan achter de kist aan.

Eerder kwamen prominenten als Joe Biden, Emmanuel Macron, Liz Truss en Boris Johnson aan in de Westminster Abbey. Daar begint om 11.00 uur lokale tijd de uitvaart van Elizabeth.