Chinese president feliciteert Britse koning Charles

De Chinese president Xi Jinping heeft de Britse koning Charles gefeliciteerd met zijn officiële benoeming. In de boodschap voor Londen staat volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua onder meer dat Xi er klaar voor is om met de monarch te samenwerken.

De samenwerking moet het “wederzijdse begrip” en de “vriendschap” tussen de Britten en Chinezen versterken, evenals de communicatie over mondiale kwesties. De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en China is in het afgelopen decennium verslechterd. De pas aangetreden premier Liz Truss stelt zich op als een grote criticus van het Aziatische land.

De Chinese president schreef in zijn boodschap ook dat het dit jaar vijftig jaar geleden is dat de twee landen diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau aangingen. Hij sprak na de dood van koningin Elizabeth donderdag van een “groot verlies” voor het Britse volk. Elizabeth was de eerste Britse monarch die China bezocht.