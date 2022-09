Corgi’s veel populairder en duurder na begrafenis Elizabeth

De prijzen van corgi’s, de hondjes die koningin Elizabeth had, zijn in het Verenigd Koninkrijk sinds haar begrafenis verdubbeld. Er is sinds de uitvaart meer dan tien keer zoveel interesse voor de opvallende hondensoort. Dat laat Pets4Homes, een van de grootste dierenhandelaars van het land, aan persbureau AFP weten.

Voor een doorsneecorgi moet de liefhebber nu in het Verenigd Koninkrijk 2.500 pond neertellen. Dit is zelfs nog meer geld dan tijdens de coronapandemie, toen de prijs voor honden steeg omdat veel mensen tijdens de lockdowns behoefte hadden aan een trouwe viervoeter. Voor meer zeldzame exemplaren wordt nu zelfs 6.000 pond neergeteld.

De corgi’s waren bijna niet meer weg te denken bij de koningin. Zij stond de laatste jaren, zeker op foto’s die in paleizen waren gemaakt, vrijwel altijd met haar dieren op de foto’s. Ze figureerden zelfs in het filmpje met James Bond dat de koningin in 2012 maakte, ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Londen.