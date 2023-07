Daily Mail: Harry en Meghan wilden lift met Air Force One

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zouden bij het Witte Huis hebben gepolst of ze na de begrafenis van koningin Elizabeth in september mee terug naar Amerika mochten vliegen met de Air Force One. Dat schrijft althans de Daily Mail op basis van bronnen.

Bij de ceremonie in Londen waren zowel president Joe Biden als zijn vrouw Jill aanwezig. De hertog en hertogin van Sussex waren op dat moment al in Groot-Brittannië. Een lift mee terug zat er echter niet in. Volgens de Daily Mail was er “nauwelijks discussie” over het verzoek. “Het zou veel commotie hebben veroorzaakt en de relaties met het paleis en de nieuwe koning onder druk hebben gezet”, aldus de bron.

Harry en Meghan waren rond het overlijden van Elizabeth een kleine drie weken in Groot-Brittannië, in eerste instantie om enkele bijeenkomsten van goede doelen bij te wonen. Enkele dagen nadat het paar was gearriveerd, ging de gezondheid van Harry’s grootmoeder hard achteruit en zij overleed op donderdag 8 september op 96-jarige leeftijd overleed.