Daily Mail: Queen laat Commonwealth Games schieten

Koningin Elizabeth is volgende maand niet aanwezig bij de start van de Commonwealth Games. Ingewijden vertellen aan de Daily Mail dat de 96-jarige vorstin vanwege haar “kwetsbare” gezondheid niet van de partij is.

Prins Charles zou in haar plaats op 28 juli in Birmingham het startschot geven voor het sportevenement voor landen van het Britse Gemenebest. Ook onder anderen prins William, prinses Anne en prins Edward worden die dag in Birmingham verwacht.

Elizabeth miste afgelopen week ook meerdere festiviteiten rond haar troonjubileum. De koningin had tijdens Trooping the Colour afgelopen donderdag enig “ongemak” ervaren en liet daarom verstek gaan.