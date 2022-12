Daily Mirror: Harry heeft absoluut geen spijt van Netflix-docu

Prins Harry heeft “absoluut geen spijt” van de Netflix-documentaire over hemzelf en zijn vrouw Meghan, schrijft Daily Mirror op basis van een bron dichtbij de prins. De zoon van koning Charles zou “verrukt” zijn over het resultaat van de serie, waarvan donderdag de eerste drie afleveringen zijn verschenen.

In de documentaire vertellen de hertog en hertogin van Sussex onder meer over hun relatie met elkaar en met de Britse pers. Harry zou graag willen dat zijn vader de afleveringen ook ziet, zodat Charles begrijpt wat hij en Meghan hebben doorgemaakt.

“Harry is heel blij met het verhaal in de documentaire”, meldt de bron, die een goede vriend zou zijn geweest van Harry’s overleden moeder Diana. “De reden om dit te doen was om hun waarheid te delen. Hij heeft het gevoel dat de documentaire het verhaal vertelt zoals hij dat de wereld wilde laten horen.”

De laatste drie afleveringen van zesdelige documentaire Harry & Meghan verschijnen komende donderdag op Netflix.