Daniel Craig: Elizabeth laat onvergelijkbare erfenis na

De Britse acteur Daniel Craig is “diep bedroefd” door het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. In een reactie op de dood van de vorstin stelt de James Bond-acteur dat zij een “onvergelijkbare erfenis nalaat”. Craig en de Queen ontmoetten elkaar in 2012, toen zij samen opdoken in een sketch bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

“Ik was, zoals zovelen, diep bedroefd door het nieuws van vandaag en mijn gedachten zijn bij de koninklijke familie, degenen van wie ze hield en iedereen die van haar hield”, zegt Craig. “Ze laat een onvergelijkbare erfenis na en zal enorm worden gemist.”

Tijdens de openingsceremonie van de Spelen in de Britse hoofdstad werd tot grote hilariteit van alle kijkers een video gestart waarop te zien was hoe Craig als James Bond de koningin begeleidde vanaf Buckingham Palace naar het Olympisch Stadion. Samen liepen ze door de gangen van het paleis en stapten ze in een helikopter. Even later leek het alsof Craig en de vorstin beiden met een parachute uit de heli, die boven het stadion vloog, sprongen. Pas enkele jaren na de Spelen werd bekend dat haar familie op dat moment niets wist van de video en dus net als de kijkers thuis en in het stadion erg verrast was.