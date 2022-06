David Attenborough glundert na tweede ridderorde

David Attenborough is woensdag voor de tweede keer geridderd. De 96-jarige Britse televisiebioloog poseerde na afloop van de ceremonie op Windsor Castle trots met de medaille die bij zijn nieuwe titel van ‘Knight Grand Cross of the Order of St Michael And St George’ hoort. Volgens aanwezige Britse verslaggevers stond Attenborough te glunderen toen hij de versierselen van prins Charles kreeg.

De bioloog, die in 1985 al werd geridderd door koningin Elizabeth, heeft een nog hogere onderscheiding gekregen vanwege zijn natuurdocumentaires en inzet voor klimaatproblemen. Attenborough werkte ook samen met leden van het Britse koningshuis om aandacht te vragen voor dat thema. Zo is hij lid van de raad van de door prins William bedachte Earthshot Prize, een prijs voor initiatieven tegen klimaatproblemen.

Naast Attenborough was Snow Patrol-zanger Gary Lightbody een van de anderen die een onderscheiding kreeg. Hij kreeg een lintje voor zijn bijdrage aan muziek en inzet voor goede doelen.