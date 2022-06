David Beckham feliciteert jarige prins William

De Britse oud-voetballer David Beckham heeft prins William dinsdag gefeliciteerd via Instagram. De prins is 40 jaar geworden.

“Fijne veertigste verjaardag prins William… @dukeandduchessofcambridge”, schrijft de oud-voetballer. Bij het bericht plaatst hij een foto van hemzelf en de kleinzoon van de Britse koningin Elizabeth. Daarop zijn de twee mannen in een zwarte smoking te zien bij een diner.

Eerder feliciteerde Williams vader, prins Charles, zijn zoon al via sociale media. Hij plaatste meerdere foto’s van hemzelf en de hertog van Cambridge. “Ik wens de hertog van Cambridge een zeer gelukkige veertigste verjaardag!”, schreef hij daarbij. William is de oudste zoon van Charles en de overleden Diana Spencer. Prins Harry is twee jaar jonger dan zijn broer.