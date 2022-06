De Palace Papers bij een abonnement op Vorsten

Wat u nog niet wist over de Britse koninklijke familie

‘Opvallend en onthullend. Tina Brown combineert geweldige bronnen, historische diepgang en slimme inzichten met bijtende humor.’ – The Telegraph

Het boek De Palace Papers schetst een uniek en diepgravend portret, inclusief alle hoogte- en dieptepunten uit het leven van de hoofdrolspelers uit de Britse koninklijke familie in de afgelopen 25 jaar. Zo onthult Tina Brown onder meer dat William als kind onhandelbaar was en bekendstond als ‘basher Wills’, hoe Charles het voor elkaar kreeg met Camilla te mogen trouwen, welke beproevingen Kate moest doorstaan voordat William zeker was dat zij de ware is, en nog veel meer.

Kies nu voor een abonnement van 7x Vorsten en ontvang het boek De Palace Papers (winkelwaarde € 24,99) cadeau! U betaalt slechts € 42,95 en profiteert direct van 43% korting! Ga hier naar de actie!