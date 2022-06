De Queen feliciteert achterkleindochter Lilibet met verjaardag

Koningin Elizabeth II heeft haar achterkleindochter Lilibet Moundbatten-Windsor gefeliciteerd met haar eerste verjaardag. “Ik wens Lilibet een heel gelukkige eerste verjaardag”, schrijft de Queen op Twitter.

De 96-jarige Britse monarch heeft Lilibet donderdag voor het eerst ontmoet. Volgens de Britse website Daily Mail vond de ontmoeting tussen de vorstin en Lilibet plaats tijdens een privélunch met familieleden op Windsor Castle. Ook prins Charles, de grootvader van Lilibet, en zijn vrouw Camila wensen haar een prettige eerste verjaardag.

De dochter van prins Harry en zijn vrouw Meghan werd een jaar geleden geboren in de Verenigde Staten. Het meisje is vernoemd naar haar overgrootmoeder Elizabeth, wier bijnaam Lilibet is. Het meisje is momenteel met haar ouders en 3-jarige broer Archie in het Verenigd Koninkrijk voor de viering van het platina regeringsjubileum van de Queen.