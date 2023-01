Deel vuurwerkshow in Londen is eerbetoon aan overleden Queen

Een deel van de vuurwerkshow in Londen bestond na middernacht (lokale tijd) uit een eerbetoon aan de overleden Queen Elizabeth II, schrijft de Britse krant The Guardian. Met drones waren haar kroon en koninklijke insignes in de lucht afgebeeld. Ook werden er fragmenten uit haar lange regeerperiode afgespeeld.

De stem van Paddington klonk, die zei “dankjewel”, precies zoals vorig jaar gebeurde bij de viering van het 70-jarige jubileum van Elizabeth II. Ook was in de Britse hoofdstad een portret van de overleden koningin te bewonderen, dat later veranderde in een portret van koning Charles III, die sprak over het belang van zorg voor onze planeet.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, deelt beelden van de show op Twitter. Naast aandacht voor de Queen, ging de show ook over solidariteit met Oekraïne en de viering van 50 jaar Pride.