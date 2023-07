Deel zaak Harry tegen News Group Newspapers mag worden voorgelegd

Prins Harry mag een deel van de zaak die hij heeft aangespannen tegen News Group Newspapers (NGN) voorleggen aan het hooggerechtshof. Dat heeft een rechter donderdag bepaald. De hertog van Sussex beschuldigt NGN van onwettige informatievergaring en eist een schadevergoeding. Volgens de BBC zou de zaak volgend jaar voorkomen.

NGN zou op onwettige wijze informatie over de Britse prins hebben vergaard sinds halverwege de jaren 90. Dat zouden aangesloten media hebben gedaan door bijvoorbeeld telefoons te hacken en privédetectives in te huren. NGN betoogde eerder dat deze beschuldigingen van tafel moeten, omdat deze buiten de tijdslimiet van zes jaar zijn ingediend. De rechtbank heeft geoordeeld dat de claim met betrekking tot het hacken van telefoons inderdaad te laat is ingediend. Dit geldt niet voor andere beschuldigingen, zoals het inhuren van privédetectives. Die kunnen wel worden berecht.

De hertog van Sussex beweert dat een geheime deal tussen Buckingham Palace en NGN hem ervan heeft weerhouden om eerder een schadeclaim in te dienen. NGN zelf ontkent dat er een ‘geheime overeenkomst’ is gesloten met Buckingham Palace. Ook de andere beschuldigingen met betrekking tot onwettige informatievergaring worden door NGN ontkend.

Overeenkomst

Een woordvoerder van NGN spreekt tegenover Sky News van “een belangrijke overwinning”. “De rechter, Mr Justice Fancourt, vond zijn beweringen met betrekking tot de vermeende ‘geheime overeenkomst’ niet aannemelijk of geloofwaardig. Het is overduidelijk dat er nooit zo’n overeenkomst is geweest en alleen de hertog heeft ooit beweerd dat die er wel was.”

De Britse prins beschuldigt drie grote krantenuitgevers van onwettige informatievergaring, waaronder dus NGN.