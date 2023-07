Demonstratie rond dankdienst voor Charles in Edinburgh

Republikeinen demonstreren woensdag in de Schotse hoofdstad Edinburgh tegen koning Charles. In de ochtend stonden al groepen mensen klaar met spandoeken met daarop de teksten “niet mijn koning” en “schaf de monarchie af”.

De demonstranten hebben zich verzameld in de buurt van Saint Giles’ Cathedral. Volgens actiegroep Republic zijn inmiddels meer dan honderd demonstranten aanwezig. In de kerk vindt in de middag een dankdienst plaats waarbij wordt stilgestaan bij de kroning van Charles. Republic is kritisch en stelt dat de ceremonie “weer een kroning is”. “Weer een zinloze parade, weer een roekeloze verspilling van overheidsgeld. Dus daar gaan we natuurlijk tegen protesteren”, schrijft Republic op de website.

Ergens anders in Edinburgh vindt nog een protest plaats. De Schotse antimonarchievereniging Our Republic houdt een aparte bijeenkomst bij het Schotse parlement.

Eerder dit jaar werden tientallen antimonarchisten gearresteerd rond de kroning van Charles in Londen. Onder hen was ook Graham Smith, de leider van de groep Republic.