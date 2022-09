Deuren Westminster Abbey geopend voor begrafenis koningin

De Londense kerk Westminster Abbey heeft de deuren geopend voor hoogwaardigheidsbekleders en andere gasten die de uitvaart bijwonen van koningin Elizabeth. Britse media berichten dat de eerste genodigden de kerk binnengaan.

De vorstin lag de afgelopen dagen opgebaard in Westminster Hall, een historische zaal in het parlementsgebouw in Londen. Daar konden Britten afscheid nemen van Elizabeth. Haar kist wordt in de loop van de ochtend naar Westminster Abbey gebracht. De staatsbegrafenis begint daar om 11.00 uur plaatselijke tijd, 12.00 uur in Nederland.

De begrafenis wordt bijgewoond door tal van wereldleiders en staatshoofden. Het gaat onder anderen om de Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron, de Australische premier Anthony Albanese en de Canadese premier Justin Trudeau. Ook leden van Europese koninklijke families en de Japanse keizerlijke familie zijn erbij, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.

De begrafenis wordt niet alleen maar bijgewoond door royals en toppolitici. Zo arriveerde volgens Sky News even na 08.00 uur plaatselijke tijd verpleegkundige Nancy O’Neill, die in eigen land is gelauwerd voor haar werk tijdens de coronapandemie. Een andere genodigde is Pranav Bhanot, een advocaat die tijdens de pandemie hielp bij de bezorging van 1200 gratis maaltijden.